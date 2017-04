Odbojkaši Voše šampioni Srbije!

Nakon što su u finalnoj seriji plej-ofa Super lige Srbije savladali Crvenu zvezdu, odbojkaši Vojvodine osvojili su titulu, prvi put posle titule iz 2007. godine.

“Dvorana je bila prepuna kao nekada i publika nas je nosila do pehara. Bilo je malo više grešaka, ali to je normalno s obzirom na mladost. Junački su sve izdržali i pokazali da je Novi Sad i dalje odbojkaški grad. Presrećan sam. Ovo je zajednička titula svih u klubu i Gradu”, rekao je Nedžad Osmankač, trener OK Vojvodina NS seme.