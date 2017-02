Odbojkaši Vojvodine u petak protiv Ribnice

S obzirom da je Ribnica odnela pobedu u poslenjoj utakmici sa Crvenom Zvezdom, u ekipi Vojvodine najavljuju da očekuju kvalitetnu utakmicu.

“Ribnica je u januaru imala malo veću pauzu i sad su krenuli sa intenzivnim igrama. Napravili su sjajan rezultat prošle nedelje dobili su Crvenu zvezdu u Beogradu i sigurno da im je to najbolja uvertira ove utakmice. Doduše, sinoć su izgubili šumadijski derbi, ali sigurno da se spremaju u petak za naše gostovanje, da prilažu jednu kvalitetnu igru. Imaju nekoliko igrača koje jako dobro poznajemo. Sigurno da će učiniti sve i da postoje svi preduslovi da u petak bude jedna velika utakmica. Kako je Ribnica prešla u novu veliku halu, sigurno da možemo sada u Kraljevu i mnogo komotnije i svi da se lepše osećamo i publika da dolazi u većem broju”, rekao je Nedžad Osmankač, šef stručnog štaba OK Vojvodina NS seme.

Sa 13 dobijenih utakmica i jednim porazom u dosadašnjem delu šampionata Vojvodina je trenutno prva na tabeli Superlige sa 37 bodova, dok je Ribnica na četvrtom mestu sa 25.

“Što se tiče naše ekipe, mislim da je utakmica sa Novim Pazarom pokazala jedan novi kvalitet, ustvari. Da kad treba da pobedimo uradimo to na način kako to treba da radimo u tim utakmicama, to je da budemo ubedljivi. Postoje određena mišljenja da postoje kod nas još dosta rezerve što je isto, na neki način, po nama, dobar pokazatelj. Utakmica u Kraljevu je specifična iz jednog prostog razloga, jer Kraljevo je odbojkaški grad i nikad u Kraljevu ne možete reći ‘idemo da pobedimo’, jer jednostavno, oni su takav tim- mogu da odigraju i dobro i loše. Ova im je bolja sezona nego predhodna”, naveo je Nikola Marić, sportski direktor OK Vojvodina NS seme.