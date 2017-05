Odbojkaši Vojvodine šampioni države

Odbojkaši Vojvodine NS Seme osvojili su 14. titulu prvaka Srbije, prvu posle 2007. godine, pošto su u finalnoj seriji plej-ofa Super lige Srbije savladali Crvenu zvezdu sa 3:2 u pobedama.

Takođe, u vitrinama ovog najtrofejnijeg novosadskog kluba nalazi se 14 pehara koje su osvojili u Kupu Srbije. Tajna uspeha trenera i igrača koja je iz meča u meč vodila do trona jeste u treninzima i zajedničkom cilju kluba.

“Svakako da su igrači najzaslužniji. Ja sam u toku sezone nekoliko puta istakao da su momci pokazali karakter, što je bilo presudno u ovoj finlnoj seriji. Sigurno im nije bilo lako, pošto sam ja težak i puno zahtevam. I verovatno me puno puta nisu ni razumeli, pošto smo imali duže treninge nego prethodnih godina, ali je ta naša izdržljivost došla je do izražaja”, rekao je Nedžad Osmankač, trener OK “Vojvodina NS seme”.