Od danas novi sajt Skupštine grada

Novi Poslovnik o radu doneo je efikasniji rad Skupštine, rekao je Jelušić, a ono što će dodatno doprineti većoj efikasnosti jeste potpuna digitalizacija rada odbornika i Skupštine.

Druga vrlo važna stvar je ste rekonstrukija skupštinske sale, rekao je Jelušić, do koje je došlo po nalogu Uprave za vanredne situacije MUP-a, jer je, kako je objasnio, bezbednost učesnika u sali bila na niskom nivou. Sem toga, sala nije bila dostupna osobama sa invaliditetom, te je rekonstrukcija bila neophodna.

“Treća stvar je ste veb sajt i ja verujem da će on biti centar informisanja svih onih koji prate rad Skupštine – odbornici, članovi radnih tela, novinari, građani, privrednici, jer je novom sajtu moguće pristupiti sa svih vrsta uređaja – računari, tableti, telefoni. Ovo rukovodstvo je održalo do sada 12 sednica u ovoj godini, 13. je sutra a to je više nego što je bilo 2008, 2012 i 2014. godine”, istakao je Jelušić.