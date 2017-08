Obilazak nove zgrade Hitne pomoći

Izgradnja nove zgrade Hitne pomoći teče prema planovima. Grad i Pokrajina zadovoljni su izvođačem radova, koji poštuje rokove i čak ide ispred termina, naveo je Horvat i dodao da će zgrada biti predata na upotrebu Zavodu do kraja marta 2018. godine.

“I dalje stoji da će do kraja marta zgrada biti predata na upotrebu i da će Zavod biti preseljen. To nam otvara nove mogućnosti, zato što u staroj zgradi će biti premešten deo Limanskog doma zdravlja, gde će početi temeljni radovi koji su finansirani iz fonda Republike Srbije, to su bespovratna sredstva i radi se o nekih 400.000 miliona dinara”, relao je dr Horvat.

Trenutno su toku radovi na postavljanju instalacija električne energije, vodovoda, kanalizacije, sistema za grejanje, nakon čega će biti omogućeno sređivanje eksterijera. Horvat je ovom prilikom ukazao i na jedan nedostatak.

“Upravo smo sad videli jedan, možda da kažem, nedostatak, a to je previše terasa koje neće biti u upotrebi. Zbog toga ću predložiti gospodinu Miroviću i gradonačelniku Milošu Vučeviću da se napravi jedna mala izmena. Nisu potrebna velika materijalna sredstva da se to stavi u finkciju i da te terase budu u upotrebi, praktično da se na njih može izaći. Objekat će vrlo biti reprezentativan i izuzetno lepog izgleda. To će biti ukras grada Novog Sada”, naveo je dr Horvat.

Direktor Zavoda, koji je i član Radne grupe za urgentnu medicinu, oformljene prošle godine u cilju unapređenja rada hitne pomoći u državi, rekao je da je u toku pravljenje plana reorganizacije rada urgentne medicine na nivou Srbije, te da će ova zgrada tome doprineti.

“Predhospitalno zbrinjavanje pacijenata iz oblasti hitne medicinske pomoći zahteva jednu kratku opservaciju pacijenata. Radi se o nekim kardiološkim stanjima, to su pacijenti koji nisu za hospitalno lečenje, znači za prijem u bolnicu, a jednostavno urgentni centar nema te kapacitete da sve te pacijente dva – tri sata zadrži na nekom posmatranju, ali bitno je posle neke terapije da pacijenta odmah ne pustimo kući i određena terapija se jednostavno ne može davati u kućnim uslovima što smo do sada radili. Tako da u cilju jednog unapređenja, mislim da je to jako važno. Mi ćemo u sklopu nove zgrade imati jednu salu koja će se baviti opservacijom pacijenata”, kazao je dr Živanović.

Srce objekta biće kol centar, koji će omogućiti brzo i efikasno pružanje usluga. Zgrada će biti opremljena po evropskim standardima, a njen položaj na Bulevaru patrijarha Pavla, omogućiće brz izlazak ekipa na teren.