Obezbeđenje samo uz licencu

Do stupanja na snagu Zakona o privatnom obezbeđenju, svi su mogli da obavljaju ovu delatnost, međutim sada je ova delatnost u mnogome regulisana.

“Sva lica koja se bave obezbeđenjem, moraju da imaju licencu od Ministarstva unutrašnjih poslova da mogu da rade poslove obezbeđenja i firme koje se bave sa obezbeđenjem isto moraju biti licencirane. Do 1. januara 2017. godine obezbeđenjem je mogao svako da se bavi. I sa osnovnom školom i da je osuđivan i da je kažnjavan i nisu postojali kriterijumi ni uslovi za tu delatnost. Znači nije postojao Zakon o obezbeđenju”, rekao je Uglješa Grgur, vlasnik agencija za obezbeđenje.

Grgur navodi da su, pre stupanja na snagu Zakona o obezbeđenju, iz ove oblasti proizilazila razna krivična dela, a sada se tačno zna ko može da bude radnik obezbeđenja.

“Da bi se postao radnik obezbeđenja, minimum je srednja stručna sprema, da prođe odgovarajuću obuku kod škola koje su specijalizovane kod Ministarstva unutrašnjih poslova, u trajanju od 101 časa i po položenoj obuci u školi, polaže stručni ispit pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Dalje, radnik obezbeđenja taj, vadi uverenje da nije kažnjavan, da nije pod istragom, lekarsko uverenje da je psihofizički sposoban za obavljenje delatnosti obezbeđenja. To predaje u MUP-u, MUP radi bezbednosnu proveru za to lice i kada se sve to uradi, ako su ispunjeni svi uslovi, MUP izdaje licencu”, naveo je Grgur.