Obeležena godišnjica zločina u Dobrovoljačkoj

U Istočnom Sarajevu je najpe položeno cveće i služen parastos za žrtve uz prisustvo predstavnika vlasti Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske i nekolicine članova porodica žrtava.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, kazao je da su ove godine odlučili da obeležavanje stradanja pripadanika JNA bude samo u Miljevicima zbog nekorektnog odnosa vlasti u Sarajevu, koja već godinama ne dozvoljava da se postavi spomen-obeležje sa imenima stradalih na mestu stradanja u bivšoj Dobrovoljačkoj.

Podsetio je je jedina legitimna i legalna oružana sila koja je branila ustav nekadašnje zajedničke države bila JNA.

“Možete zamisliti kolika je ta mržnja kada su u samom napadu od strane paravojnih muslimanskih formacija stradali, osim Srba, i pripadnici drugih nacija. Na tom mestu su poginuli i muslimani i Hrvati i Albanci. To govori o tome da je taj narod (muslimani) zahvaljujući toj državi postao konstitutivan od 1945. godine, ali su za tu njihovu konstitutivnost žrtvu dali Srbi. A i pored toga, videli ste ranije kolika je to netrpeljivost i mržnja prema pripadnicima srpskog naroda”, rekao je Savanović.

Napomenuo je da ovo ne znači odustajanje od odavanja počasti u bivšoj Dobrovaljačkoj ulici.

Milomir Savčić, predsjednik BORS-a, je rekao da ovaj događaj za Boračku organizaciju znači podsećanje na najtragičniji zločin nad srpskim narodom u prošlom ratu.

“Možete videti kako se to i danas, nakon 25 godina, prikazuje u jednom delu BiH. Neverovatno je da se tako odnosi prema ljudima koji su imali jedan najuzvišeniji cilj, a to je odbrana ustava i integriteta jedne države. Uvek imamo dve ili više istina a danas, i pored želje da obeležimo ovaj datum na način kako to srpski običaji i tradicija nalažu, nismo u mogućnosti da to uradimo”, rekaoje Savčić.