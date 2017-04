Novosadski zet promenio svet

Albert Ajnšataj živeo je neko vreme u Novom Sadu, čime se velik broj sugrađana ponosi. Njegova specijalna i generalna relativnost koju je otkrio nisu samo teorijski omogućile da shvatimo šta se dešava oko nas, već je ta njegova postavka primenjiva u svakodnevnom životu.

On kaže da bi na dnevnom nivou bila greška od nekoliko metara. Kao drugi primer koliko su značajne Ajštajnove teorije relativiteta, docent je naveo kosmičko zračenje koje se u laboratoriji na deprtmanu za fiziku beleži svakodnevno.

“Ti kosmički mioni nastaju u sudarima zračenja sa atmosferom i njihovo vreme života ne bi bilo dovoljno da dođu do površine zemlje. Pošto ih mi ovde detektujemo, to znamo i kako, jer to su neki efekti kao što je dilatacija vremena koje je Ajnštajn objasnio to nam je pomoglo da razumemo široku neku prirodu”, rekao je Mali.