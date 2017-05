Novosadski žargon široko se čuje

U žargon spadaju i lokalizmi koji se kose sa akcentatskim pravilima i svi znaju da onako kako Novosađani izgovaraju Dunaaaavska ulica ili Dunaaaavski park nije pravilno, ali je opšte prihvaćeno od lingivsta kao lokalizam.

Mnoge reči koje se koriste u svakodnevnom govoru nisu specifične samo generacijama mladih nego su naprotiv, opšte prihvaćene poput “gari”, “gornjak”, mamara što znači nešto odlično, “Najdža”, poznat i kao buvljak ili Najlon pijaca i niz drugih po kojima je Novi Sad zaista specifičan.

Zanimljive su i strane reči koje su prevođene na naš jezik, ali nakaradno da li zbog lošeg razumevanja ili lakšeg izgovora, te su i one postale novosadski žargon.

“Onaj prekršaj, igranje rukom, koje bi Englezi rekli “hens” mi smo to zvali “henac” odnosno “enac”, dok su naši roditelji govorili “opsajd” umesto “ofsajda”. To je tako zvučalo novosadski. Pre nego što kažem, u poznatim anketama koje su reči izabrane za prave novosadske, rekao bih da u Novom Sadu postoje i neka mesta u kojima se gostimo, jedemo, pijemo, pa tako postoji poslastičarnica u kojoj se pije špricer-boza, ne znam da li to ima još negde. Postoji picerija u kojoj se jede picolenica-pica sa kolenicom, malo nam je četvrt bureka, pa poručujemo četvrt i po, a to je 375 grama, ali niko ne kaže 375″, rekao je Tornjanski.