Novogodišnja odluka – ostaviću pušenje

Savetovalište za odvikavanje od pušenja radi po petodnevnom planu koga su napravili američki autori. Ovaj plan za odvikavanje od pušenja primenljiv je i u grupnim terapijama, ali i u individualnim savetovanjima.

Grupe su uglavnom veličine do 15 članova, ali kako kaže Imbronjev, niko od onih koji žele da ostave pušenje nikada nije vraćen, a primećeno je da je manje zainteresovanih tokom leta i tokom decembra.

“Svaki dan obrađujemo određenu temu kako će rešiti apsitencijalnu krizu, to nam je kostur, to nam je najznačajnije da se reše toga i da bezbolno uđu u proces odvikavanja od pušenja, s tim što onda svaki dan još dodatno razgovaramo o raznim temama kako ćemo tu naviku da prevaziđemo, kako ćemo prevazići psihičku krizu, kako ćemo fizičku krizu kako ćemo menjati stil života, ubaciti fizičku aktivnost, izbaciti neke namirnice koje smo pre koristili – one koje su masne, slane… To je nešto što nije dobro u procesu odvikavanja, jer mi moramo raditi jednu veliku detoksikaciju organizma”, navela je Imbronjev.

Ta detoksikacija podrazumeva češće tuširanje tokom dana, zatim uzimanje veće količine vode, jer je primećeno da pušači manje korsite vodu u odnosu na nepušače. Takođe, potrebno je i više boravka u prirodi i na svežem vazudhu, savetuje Imbronjev, navodeći da se tako izbacuju toksične materije koje se unose prilikom pušenja.

Kada dođu na odvikavanje od pušenja, ljudi su uglavnom šokirani činjenicom da pušenje moraju da ostave odjednom.

“Kako sada mi da ostavimo cigarete, znači prva faza je šok kako ćemo mi, to je šok za organizam, to nije dobro da se ostavi odjednom. To su sve izgovori koje oni navode ne bi li možda sebi dozvolili da imaju koju cigaretu da smanje, pa da onda na taj način prestanu da puše. Onda sledi faza očaja, tuge, to je najčešća faza kod ženskih osoba, i devojaka i žena, koje se vezuju emotivno za cigaretu u odnosu na muškarce, pa onda imamo plač, depresiju, menja se raspoloženje. Ne znači da to nema i kod muškaraca, samo je mnogo više izraženo kod žena”, rekla je Imbronjev.