Nova nadstrešnica na Najlonu u 2017.

Potreba za postavljanjem nadstrešnica na Najlon pijaci postoji već duže vreme. JKP Tržnica je pre desetak godina postavila deo nadstrešnice, koji je u prethodne četiri godine produžavan u dva navrata.

“Mislim da je to vrlo dobro. Produžena je tako da bude što jeftinija i što ekonomičnija. Znači, nije to bilo tako pompezno i veliko, kao što je bilo sa postavljanjem prve nastrešnice, nego je išla niže, ali koja je zadovoljavala sve uslove. Da bi kod druge kada je gradila, Tržnica shvatila da je još bolje ako se jedan deo stavi u providni leksan koji sunce ne obasjava da bi dobili i svetlost, jer reflektorsko svetlo nije prirodno”, rekao je Dušan Bajić, v.d. direktor JKP “Tržnica”.

Natkrivanje Najlon pijace je potpuno opravdano, kaže direktor, navodeći da na taj način prodavci, ali i njihova roba bivaju sačuvani od kiše, vetra, snega, leda.

1001kaseta 3

“Vidite, na primer, današnji dan nam to potvrđuje, ova nedelja nam to potvrđuje. Svaki kišni dan nam potvrđuje to da je opravdano pokrivati Najlon, pogotovo zato što je opredeljenje grada da Najlon, “zauvek” ostane tu, da je opravdano ulagati u njega i proširivati prostor koji se može koristiti kod loših atmosferskih uslova”, naveo je Bajić.