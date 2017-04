Nordijsko staklo iz ruku umetnika

Na izložbi “Dodir stakla” prikazano je moderno nordijsko staklo proisteklo je iz tradicionalne nordijske vizionarske proizvodnje staklenih predmeta između 20-tih i 50-tih godina dvadesetog veka.

Ono je prvenstveno prepoznatljivo po tome što je umetnički dizajn inspirisan prirodom krajnje severnih zemalja Evrope i svaki od urađenih predmeta nosi veoma zanimljiv naziv.

“Izložba predstavlja radionice za proizvodnju stakla iz četiri nordijske zemlje, iz Danske, Finske, Norveške i Švedske i to je zajednički projekat ove četiri ambasade koji je zaokružio divnu izložbu kustoskinje Muzeja Mimara iz Zagreba Lade Ratković”, rekla je Slađana Velendečić, kustos-pedagog Muzeja Vojvodine.

Kada je reč o dizajnu, sever Evrope prilično prednjači u njemu i vrlo je dopadljiv jer je jednostavan i sveden, a pre svega upotrebljiv u svakodnevnom životu kao i u posebnim prilikama.

“Interesantno je to da su staklare gotovo uvek angažovale umetnike, afirmisane ili mlade, da naprave dizajn, a vrlo često su umetnici bili u čitavom toku proizvodnje, takoreći, uradili su i finalni proizvod. Onda kada to nije bio slučaj i kada su trebali da rade s radnicima u staklarama, postoji anegdota da su se radnici bunili da nije to lak posao, a jedan od dizajnera im je rekao da im niko nije ni rekao da će biti lako”, navela je Velendečić.