Nedimović o merama Hrvatske: Srbiju neće vući za nos

Srbija poštuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), ističe Nedimović i kaže da će Srbija u skladu sa tim sporazumom sve svoje mere pripremati i početi sa njihovom realizacijom. Prema njegovom mišljenju, i sedam dana roka za razgovor je predugačak period, s obzirom na sezonu voća i povrća, naročito, kako podvlači, iz ugla tržišta koji su Hrvati navodno želeli da zaštite tim merama.

Dobro je što postoji zajednička reakcija svih zemalja koje imaju trgovinsku razmenu poljoprivrednih proizvoda sa Hrvatskom, kaže Nedimović, pre svega misleći na Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, a dobro je, podvlači, što te zemlje imaju zajednički stav i zajednički interes.

Kako ističe, svi moraju da obrate pažnju na to, iz prostog razloga što to nije priča o pet ili 10 evra, već da je razmena između dve zemlje 200 miliona, samo voća i povrća.

“I zato što je neko želeo da bude populista na svojoj teritoriji, pa da zadovolji dnevnopolitičke, potrebe da ispašta ceo region. Pa kako bi to bilo kada bi Srbija u svakom trenutku to radila, pa kako bi bilo kada bi Srbija uradila to sa malinama, da zaštiti sebe, na šta bi to ličilo”, rekao je Nedimović.