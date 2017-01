Mladi i droga

pravilu roditelji poslednji saznaju da im deca konzumiraju drogu. Kada je reč o upotrebi droga, najranjivija grupa su mladi jer nisu dovoljno svesni kakav korak čine, te su zato prevencija i razgovor s njima izuzetno važni.

Najčešće su deca koja se opredele za konzumiranje opijata ona koja žive u disfunkcionalnim porodicama, ističe koordinatorka Udruženja Zemlja živih Andrea Jovanović.

“Pa zašto je važno Statistički gledano i uopšte, nije to takav slučaj samo u Srbiji nego i u drugim zemljama. Materijalno isplativije je za državu da se deluje preventivno. Kad se uporedi, rehabilitacija jednog zavisnika je, na primer, ogroman trošak. Zaista je potrebno angažovanje čitavog tima ljudi, to je dugotrajan proces koji iziskuje znatne kapacitete, nego što bi država mogla da uloži u prevenciju”, smatra Jovanović.

Kada su mlađe populacije u pitanju važno je da znaju šta su droge, koje postoje i koje su posledice, jer, kako navodi Jovanović, kada jedan član porodice postane zavisnik – razboli se i njegova okolina.

“U odnosu na neka ranija vremena, kada je to bilo malo teže pronaći, ili se znalo koja su to mesta gde se mladi ljudi okupljaju da bi zloupotrebljavali drogu, danas je to u svim kafićima, mestima, žurkama. Dakle, da oni budu osposobljeni da prepoznaju to i da kažu NE”, istakla je Jovanović.