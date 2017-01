Meteorolozi: Stiže polarna zima u zemlje regiona

U Hrvatskoj se očekuje i jak, olujni i orkanski vetar, koji će znato povećati osećaj hladnoće, ali će doprineti smrzavanju mokrih i vodenih površina, saopšteno je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Meteoalarm je izdao crveno upozorenje za Istru, Kvarner i Kvarnerska ostrva, kao i Velebit i severnu Dalmaciju koji stupa na snagu večeras u ponoć.

Očekuje se da će olujna i orkanska bura dostizati brzinu od 45-95 km na sat, s najjačim udarima 110-185 km na sat.

Svi područni uredi za zaštitu i spašavanje u kontaktu su s predstavnicima lokalne i područne samouprave te hitnih službi, kažu iz DUZS-a uz napomenu da je čelnicima tih službi skrenuta pažnja na praćenje vremenske prognoze i razvoja situacije na svom području te da po potrebi aktiviraju Štabove civilne zaštite ili ga stave u pripravnost, a putem lokalnih medija upute građanstvo da se opskrbe lekovima, prehrambenim proizvodima i dečjom opremom.

U slučaju jake zime DUZS upućuje građane da što manje borave na otvorenom ili u negrejanom zatvorenom prostoru, da pre izlaska na otvoreno slojevito obuku dovoljno toplu odeću i obuću i ne zaborave da zaštite glavu i šake.

Takođe, građani bi trebalo da izbegavaju zaleđene vodene površine zbog opasnosti od pucanja leda, propadanja u ledenu vodu i utapanja, a u prostorijama koje nisu grejane da ispuste vodu iz vodovodnih cevi, cisterni ili bojlera, sistema centralnog grejanja, pa čak i u toaletima.

Ekstremno niske temperature se narednih dana očekuju i u Bosni i Hercegovini, a u subotu će se na planinama živa na termometru spustiti na 24 stepena ispod nule, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Reč je o hladnoj vazdušnoj masi s područja Evroazije, koja će doneti ekstremnu hladnoću na zapadni deo Balkana, što će stvoriti temperature ispod prosečnih vrednosti za januar.

Klimatolog Ibrahim Hadžismajlović je za sarajevski portal Klix.ba rekao da se od petka do kraja sedmice i nekoliko dana naredne sedmice očekuju dosta niske temperature.

Tokom naredne sedmice, od 9. do 15. januara 2017, zadržaće se slično vreme s dosta niskim temperaturama te će dnevne takođe ići prema nuli. Iz FHMZBiH kažu da je reč o ekstremno niskim temperaturama te će u skladu s tim biti izdato narandžasto upozorenje za niske temperature vazduha.

Na Žabljaku i -28 stepeni

Lekari preporučuju građanima da po tako niskim temperaturama što manje provode vreme na otvorenom ili u negrejanom zatvorenom prostoru (posebno hronični bolesnici, deca, trudnice i starije osobe).

A pre izlaska na otvoreno, obući dovoljno toplu odeću i obuću, s naglaskom na zaštitu glave, gornjih i donjih ekstremiteta (šake i stopala).

Takođe, preporučuje se izbegavanje pospotrebno kretanje, posebno ispod krovova objekata ili ispod drveća.

I u Crnoj Gori se od petka najavljuju polarne hladnoće na celoj teritoriji države.

Jutarnja temperatura u Podgorici će se za vikend spustiti na -11 stepeni, dok će na Žabljaku biti polarnih -28 stepeni.

Sutra se u Crnoj Gori predviđa umereno do potpuno oblačno, u južnim predelima povremeno kiša, u ostalim predelima susnežica i sneg, a ponegde i u kontinentalnim predelima na jugu kratkotrajno moguća susnežiča i sneg.

U poslepodnevnim satima i tokom noći se očekuje jačanje severnog i severoistočnog vetra, osetan pad temperature, prvenstveno na jugu prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dok će na severu zemlje biti jakih snežnih mećava.

Vetar tokom dana severni i severoistočni u pojačanju, u noćnim satima pojačan i veoma jak, na udare olujne i orkanske jačine.

U Podgorici će se, za dane vikenda, jutarnja temperatura spustiti na rekordnih -11 stepeni, dok se najviša dnevna očekuje oko -5 stepeni.

Na Žabljaku, kako procenjuju meteorolozi, jutarnja temperatura će biti oko -28 stepeni, a najviša dnevna -20.

U Budvi u subotu očekuje se jutarnja temperatura oko -7 a najviša dnevna oko 5.

U Srbiji najhladnije u petak i subotu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se sutra očekuje u južnim i jugozapadnim delovima zemlje oko 10 centimetara novog snega, u planinskim predelima i više, a zbog jakog severozapadnog vetra i lokalno stvaranje snežnih nanosa.

Od petka, 6. januara do ponedeljka 9. januara, očekuje se veoma hladno sa jutarnjom temperaturom od minus 15 do minus sedam stepeni Celzijusa, u planinskim predelima i oko minus 20 stepeni, a najvišom u većini mesta od minus devet do minus tri stepena.

Najhladnije će biti u petak i subotu, a zbog umerenog i jakog severozapadnog vetra očekuje se lokalno stvaranje snežnih nanosa, uglavnom u planinskim predelima, prenosi RHMZ.

Na području Beograda biće veoma hladno sa jutarnjom temperaturom od minus 12 do minus šest stepeni i najvišom od minus sedam do minus tri stepena Celzijusa.

Najhladnije biće u petak i subotu zbog povremeno jakog severozapadnog vetra.

Kako prenosi RHMZ, na Tisi, Tamišu i Moravici zabeležena je pojava delimičnog i potpunog ledostaja debljine od jedan do pet centimetara, dok je na Neri zabeležena pojava priobalnog leda.

Formirani led imaće tendenciju zadržavanja narednih dana, a od 7. januara se očekuje povećanje gustine leda.

Na Kolubari, Velikoj, Južnoj i Zapadnoj Moravi sa pritokama od 7. januara očekuje se pojava prvo priobalnog leda, a zatim delimičnog do potpunog ledostaja.

Na Dunavu se očekuje pojava priobalnog leda i delimičnog ledostaja od 9. januara. (Agencije, RTV)