Luka Novi Sad postavila novi rekord

Prošle godine je zabeležen blag uspon u odnosu na pre dve godine, ali ove godine neuporedivo bolji rezultat u odnosu na ostale, rekao je danas na konferenciji za novinare prof. dr Aleksandar Milovančev, direktor Luke Novi Sad.

Milovančev je uporedio rad Luke Novi Sad sa Lukom Bar, čiji je godišnji pretovar u 2016. godini oko 990.000 tona. On je naveo i da, ako se upredi sa predhodnim rezultatima Luke na godišnjem nivou, vidi se konstantan rast.

Što se tiče plana Luke Novi Sad za 2017. godinu, planirano je blago povećaje investicija i posla. Međutim, na to će uticati privatizacija, ukoliko do nje dođe, kaže Milovančev.

“Za 2017. godinu mi smo napravili planove sa blagim i usponom posla i svih mogućih naših investicija, s tim da ćemo biti, ipak, malo ograničeni ako se bude obznanila privatizacija. Šta to znači? Pa objavljena je namera da se privatizuje Luka, ali još nije napravljen tender za privatizaciju. Znači, firme koje su zainteresovane za privatizaciju su se javile, ali to ne znači još ništa, jer one mogu i da odustanu i da se ne pojave na samom tenderu”, kazao je Milovančev.