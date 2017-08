Kvalitet “prema navikama potrošača”

Sumnja u kvalitet proizvoda na domaćem tržištu aktuelna je dugi niz godina. Nacionalna organizacija potrošača prve analize radila je 2011. godine.

Nakon Srbije, analize je sprovodila i Hrvatska, koja je i dobila sudski spor protiv jednog svetskog brenda, kaže za Kanal 9 predsednik Nacionalne organizacije potrošača.

Razliku u kvalitetu primećuju i potrošači koji su imali priliku da probaju proizvode namenje za različita tržišta.

Na razlike u kvalitetu namirnica koje se isporučuju u zapadnu i istočnu Evropu, nedavno je uputila i Slovačka, koja je najvaila mere protiv nekvalitetne hrane iz inostranstva.

“Meni je drago što nas citiraju. Mi smo to radili pre par godina, kad smo pozivali. Sad je to valjda malo ozbiljnije, a kakav će to efekat imati na naše potrošače. Isti kao na njihove, jer mi pretežno kupujemo proizvode koji su iz pogona iz Mađarske, iz Češke, iz Poljske, jer su oni jeftiniji nego što su oni iz Holandije, Belgije, Francuske ili Španije. Druga stvar kada su u pitanju i hemijski proizvodi, kozmetika kada je u pitanju. To veoma lako možete da detektujete. Kad pogledate deklaraciju, ako je na deklaraciji napisano na srpskom, makednoskom, crnogorskom, bugarskom, mađarskom, onda znajte da je taj proizvod za treće tržište”, rekao je Papović.