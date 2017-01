Kojim putem u novo vreme?

Srbija je, prema mišljenju dr Petrovića, zemlja ograničenog suvereniteta, koja nije slobodna za naučnike i stručnjake čije se mišljenje ne uvažava, te se u skladu sa tom činjenicom i reaguje na promene u regionu, Evropi i svetu.

“U tom ograničenom suverenitetu mi imamo domaće “kompradore”, ljude koji svoj uspeh u profesiji i materijalni status izdižu, dobijaju udicu, da oni nešto lično dobiju i učestvuju u toj okupaciji naše zemlje. Ili malo blaže rečeno, da to nije okupacija, da je to protektorat”, naveo je dr Petrović.

Bilo bi normalno da stručna i naučna zajednica ima pravo na mišljenje i da se to mišljenje negde uvažava, smatra dr Petrović, ali ono nije potrebno, kako je rekao, otuđenom delu na vlasti. Sve to je dovelo i do nezavidog ekonomskog položaja u kojem se Srbija danas nalazi, a koju je dr Petrović ilustrovao sa dva parametra.

“Prvi parametar je da mi danas imamo oko 39 % industrijske proizvodnje od pre četvrt veka, pošto je industrija veoma važan faktor. Pazite, 39 posto! Ne 20 % da smo napredovali, ne. Mi imamo dva i po puta manje i manje od toga od pre četvrt veka. To je jedan parametar. Drugi je naša spoljna zaduženost. Toliko se insistira o budžetu, to je jedna trivijalnost. To je kao kad biste vi pričali da imate 200.000 dinara u džepu, a povećao vam se dug u evrima na milion evra. Da li razumete? Nama se povećao dug naše zemlje na 27 milijardi evra, spoljnog duga bilo je, kada je Koštunica predao vlast 2008. oko 8 milijardi, a 2012. je narastao na 17 milijardi”, rekao je dr Petrović.

Slična je situacija i što se tiče vođenja spoljne politike u svetlu promena koje se dešavaju u svetu, smatra dr Petrović, jer je i onaj deo političara koji ih razume, kako je naveo, determinisan, te ne reaguje uvek u interesu građana i zemlje.

“Dakle, mi imamo ovde prevlast politike. Nije čak ni to problem. Problem je što je ta politika neokolonijalna, do te mere da mi ne možemo da ozbiljno raspravljamo o tome šta bi bilo za našu zemlju bolje – da se smanje, recimo, referentne kamatne stope NBS ili nešto drugo, prosto, nemamo dovoljno suverenosti. I kao paradoks i vrhunac tog cinizma imamo da vladajuće strukture drže pod kontrolom sve medije, gde imamo ili netačne podatke ili da se oni interpretiraju na neadekvatan način”, izjavio je dr Petrović.

Sve su to razlozi, smatra dr Petrović, zbog kojih se u Srbiji u pojedinim segmentima i postižu dobri rezultati, ali u makroekonomskom nazaduje, što većina građana oseća na svojim leđima, a put ka rešenju je, zaključio je on, stvaranje jake parlamentarne opozicije u našoj zemlji.

Kompletnu emisiju “Otvoreni ekran” možete pratiti OVDE.