KCV: Savremeni načini operacije mozga

Klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Vojvodine je u toku 2016. godine operisala preko 700 pacijenata, a među njima je bilo oko 150 pacijanata sa tumorima.

“Otvori se lobanja, napravi se otvor, podigne se koštani poklopac i izvrši se otvorena kraniotomija i rasekcija tumora. To je kada je tumor blisko površini i kada je pristupačan. Nažalost, jedan broj teških pacijenata ima duboko locirane tumore mozga koji su ispod važnih delova i gde se ne može proći kroz deo koji je recimo za pokrete ruke ili noge, jer će onda potom pacijent imati slabost te ruke. Onda mi radimo stereotaksične biopsije. Pritom, mi smo ove opremljeni najsavremenijim endoskopskim metodama. Za endoskopske intraventrikularne procedure transnazalne operacije tumora baze lobanje i hipofize i maligne tumore mozga možemo bolje da prikazujemo fluoresceinom i unazad dve godine kao standardna metoda uvedena je zahvaljujući našim anesteziolozima koji su praktično jedini u Srbiji ti koji umeju da izvedu takvu anesteziju da pacijent bude budan”, pojasnio je prof. dr Petar Vuleković, upravnik Klinike za neurohirurgiju KCV.

Kada se radi operacija tumora mozga pacijentu koji je budan i priča, uporedo se rade i testovi u zavisnosti od položaja samog tumora, te pacijenti mogu biti zamoljeni da tokom operacije čitaju, nabrajanju ili nešto drugo govore. Samo dva puta se desilo, kako navodi Vuleković, da su pacijenti u nekom momentu tražili da ih uspavaju u potpunosti, iako svi pacijenti pre operacije prolaze kroz psihološke testove.

“Mi imamo stereotaksični ram i od onda do danas radimo preko 20, 30 stereotaksičnih biopsija godišnje. I to za pacijente iz cele Srbije i regiona, Republika Srpska, Bosna, Crna Gora, Makedonija, to su pacijenti koji kod nas dolaze. Gde se jednom iglom vrlo precizno milimetarski precizno u 3 dimenzije nađe gde je tumor pristupi mu se, uzme mu se isečak”, naveo je prof. dr Vuleković.