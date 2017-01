Kako čuvati bicikl tokom zime?

Bicikl se treba održavati i leti i zimi, a tokom hladnijih dana potrebno je proveriti kočioni sistem.

Škipa prilikom kočenja svakako je znak da nešto nije u redu, kaže majstor za bicikle Peter Tot. Lanac treba podmazivati jednom nedeljno.

Tokom zime najviše stradaju zupčanici i lanac i to zbog korozije i soli, te je potrebno posebnu pažnju obratiti na pogonski deo bicikla.

“Pogonski lanac treba podmazivati. Postoji i zimsko i letnje ulje, to znači da je otpor na lancu malo veći zimi zato što se nanase gušće ulje na lanac da bi štitilo od korozuije, vlage, kiše i da se ne bi češće spiralo i podmazivalo. Menjači i sajle treba isto da se očiste od prljavštine. Jer kad dođe do korozije ili kamenca to se sve nekako začepi i onda neće da radi. Znači, potrebno je podmazivanje, čišćenje i zamena sajli. Gume se proveravaju – da li i vizuelno imaju oštećenja, proveri se i da li su porozne, to već i sami vlasnici znaju tako što nadovaju gumu i ako se ona posle tri četiri dana izduva, to značli da je stara guma”, navodi Tot.