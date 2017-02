Javna rasprava o novom Zakonu o apotekarstvu

Trenutno je aktuelan Nacrt Zakona o apotekarstvu, a određene uredbe će pokušati da regulišu nelojalnu konkurenciju. Planirano je, između ostalog, formiranje jedinstvenog registra apoteka za teritoriju Republike Srbije, uvođenje geografskih i demografskih kriterijuma za otvaranje apoteka, izjednačavanje državnih i privatnih apoteka koje imaju potpisan ugovor sa RFZO po pitanju tendera za lekove i drugo.

Zakon je rađen po ugledu na evropske zakone. Prvo, biće propisana razdaljina koja mora postojati između apoteka, jer kako danas možemo videti, apoteke su uglavnom otvorene u okolini domova zdravlja ili medicinskih centra, ili na najprometnijim mestima. Apoteke, po novom zakonu, više neće moći da se otvaraju jedne pored drugih, već će minimalna udaljenost između njih biti 300 metara, tako da svakoj apoteci gravitira oko 4.000 stanovnika.

“Nije se došlo ni do tih 300 metara razdaljine između apoteke, niti 4.000 stanovnika kao neki kriterijum za otvaranje apoteke, slučajno, nego na osnovu svih iskustava tokom ovih godina i analize apotekarskih sektora u svim evropskim zemljama, naročito u zemljama u okruženju. Tako se došlo do nekih srednjih vrednosti koje egzistiraju u tim zemljama, broja stanovnika koji gravitira u jednoj apoteci, u proseku je oko 4.000, razdaljine između apoteka u evropskim zemljama su od 600 do 200 metara, tako da je kod nas, opet, uzet neki prosek od 300 m putnom mrežom, saobraćajno mereno između apoteka”, pojasnila je Jovanka Franeta iz Farmaceutske komore Srbije, ogranak Vojvodina.