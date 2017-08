Izmenjene trase preko 20 autobuskih linija u gradu

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve određena je privremena izmena trase autobuskih linija broj 16, 31, 32 i 33.

Zbog radova na pojačanom održavanju kolovoza u Partizanskoj ulici od 16. avgusta do 31. decembra 2017. godine autobusi pomenutim linijama menjaju trasu kretanja na sledeći način:

LINIJA BROJ 16

Smer sa Ž.stanice: Redovna trasa kretanja.

Smer iz Pristanišne zone: Put šajkaškog odreda – (levo) Temerinska ulica – (desno) Kisačka ulica – (levo) Bulevar Jaše Tomića do Železničke stanice.

LINIJE BROJ 31, 32 i 33 (oba smera)

Bulevar Jaše Tomića – (desno) Kisačka ulica – (levo) Temerinska ulica do raskrsnice sa Partizanskom ulicom – redovna trasa kretanja.

NA IZMENjENOM DELU TRASE AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA: KISAČKA-BULEVAR JAŠE TOMIĆA, TEMERINSKA-PARTIZANSKA.

Ujedno obaveštavamo putnike da su zbog radova produžene izmene trasa na sledećim linijama:

-LINIJE 1, 4, 8, 9, 9A, 12, 18A, 18B, 60, 61, 62, 64 I 69 – DO 28. AVGUSTA

-LINIJE 3, 7A, 7B, 18A, 18B I 13 – DO 31. AVGUSTA

-LINIJA 14 – DO 18. AVGUSTA

-LINIJE 6, 11A, 11B – DO 20. SEPTEMBRA