Izmena trasa autobusa JGSP zbog maratona

U subotu, 22. aprila, autobusi će saobraćati ka Popovici od 6.00 do 10.15 časova (po potrebi) sa sledećih polaznih mesta:

– stajalište ispred Železničke stanice, autobusko stajalište linija 71-74 (autobusi se zaustavljaju na stajalištu kod Mosta slobode, centru Sremske Kamenice i na okretnici Vojinovo)

– stajalište na Bulevaru oslobođenja, koje se nalazi na početku Mosta slobode pored Limanskog parka (autobusi se zaustavljaju na stajalištu u centru Sremske Kamenice i na okretnici Vojinovo).

Povratak sa Popovice (od Majdanske ulice do Železničke stanice) biće organizovan u subotu po završetku maratona do 22:00, odnosno 24:00 časa. U nedelju polazak sa Popovice do Novog Sada biće organizovan u 02:00 časa. Stajališta sa Popovice do Železničke stanice: Popovica (okretnica), Vojinovo, centar Sremske Kamenice, redovna stajališta na Bulevaru oslobođenja.

Cena karte u jednom smeru je na nivou zvanične cene za Popovicu i iznosi 110 dinara. Na vanrednim polascima neće važiti pretplatne, niti povlašćene karte.

Karte za prevoz do Popovice moći će da se kupe u autobusu, u kioscima JGSP na Železničkoj stanici i u „pokretnoj“ blagajni kod Limanskog parka. U povratku sa Popovice karte će se prodavati u obeleženom minibusu, postavljenom kod privremene okretnice na raskrsnici Fruškogorskog puta i Majdanske ulice.

Svi autobusi koji budu saobraćali na vanrednom prevozu biće obeleženi posebnom oznakom „Fruškogorski maraton“.

Zbog održavanja 40. Fruškogorskog maratona, trasa linije broj 74 Novi Sad-Popovica biće skraćena od 18:00 časova 21. aprila do 18:00 časova 23. aprila, tako da će autobusi saobraćati do raskrsnice Fruškogorski put-Majdanska ulica (autobusko stajalište Budžak).