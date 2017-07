ISTRAŽUJEMO: Zašto naši sugrađani koriste lične internet oglase?

Kako bismo ovu analizu potkrepili činjenicama koje se odnose na uobičajenu praksu naših sugrađana prilikom korišćenja servisa za upoznavanje putem interneta, u pisanju ovog teksta sarađivali smo sa najvećim oglasnikom za odrasle u našem gradu, a i šire – Sex oglasi Novi Sad. Oni su nam omogućili uvid u analitiku posećenosti sajta za grad Novi Sad. Evo i tih podataka.

Na njihovom sajtu trenutno je postavljeno preko 1500 oglasa u kategoriji Novi Sad. Ako uzmemo u obzir da ovaj servis funkcioniše tek nešto duže od dve godine, jasno je da je ovo veliki broj postavljenih oglasa.

Ipak, moramo uzeti u obzir i tu činjenicu da je određeni broj tih oglasa postavljen od strane korisnika iz nekih drugih gradova, tj. naseljenih mesta Vojvodine.

To je zbog toga što ljudi žele da sve ostane u diskreciji, pa se nekada predstavljaju kao da su iz Novog Sada, jer ne žele da naruše privatnost u svojim lokalnim sredinama. Oni su najčešće spremni i da doputuju za Novi Sad, kako bi ostvarili intimni kontakt sa osobom iz oglasa.

Takođe, veliki broj korisnika se ne opredeljuje u smislu grada iz koga dolaze, a tu sigurno ima i veliki broj korisnika iz Novog Sada.

Nego, da pređemo na stvar. Uvid u analitiku gore pomenutog sajta govori nam dosta toga o navikama naših sugrađana. Pre svega, preko 70% njih sajtu pristupa sa mobilnih uređaja, što znači da do intimnih kontakata dolaze “u letu”, što je svakako u skladu sa brzinom života koji je u današnje vreme uobičajen svuda u svetu, pa i u Novom Sadu.

Dalje, kategorija Novog Sada je na pomenutom sajtu u poslednjih 90 dana otvorena čak 33.000 puta, dok je na primer stranica Beograda otvorena samo 30.000 puta.

Prosečno zadržavanje naših sugrađana na ovom seks oglasniku je 4:45 (m/s).

Ovo ne znači da je tendencija naših sugrađana takva da se mnogo više upoznaju putem interneta od Beograđana, već je prosto pokazatelj da je sajt nešto popularniji u našem gradu.

E sad, dolazimo i do onog dela, a šta naši sugrađani otvaraju na tom sajtu? Uvidom u analitiku pojedinačnih kategorija došli smo do veoma zanimljivih informacija. Stranice koje su našim sugrađanima najzanimljivije, razume se odmah nakon otvaranja same kategorije Novi Sad, jesu interesovanja, pre svega kategorije parovi, trojka, masaža i oral. Tako da to možemo nazvati i delom intimne lične karte Novog Sada.

Ono što je takođe interesantno je da oni otvaraju i stranice gradova Beograda, Zrenjanina i Sombora, što je i logično, jer im kako smo gore i napisali nije teško da zbog intimne veze putuju u druge gradove.

S obzirom da pomenuti seks oglasnik ima i gay verziju, bili smo u prilici da analiziramo i taj deo analitike.

Ono što je zanimljivo jeste da je broj postavljenih gay oglasa 4x manji.

Da li to znači da je odnos gay i strejt populacije 1/4? Ne. Gay populacija se samo češće i lakše odlučuje na postavljanje intimnog oglasa. O razlozima zašto je to tako, neki drugi put.

Veoma zanimljivo je i to da se veliki broj naših sugrađana odmah nakon otvaranja kategorije Novi Sad upućuje na sajt posvećen upoznavanju u nama bliskom komšiluku – osobni kontakti Hrvatske. Pretpostavljamo da te stranice otvaraju iz čiste radoznalosti, ali to svakako ne možemo da tvrdimo, jer najverovatnije ima i onih koji tako ostvare intimnu vezu.

I na kraju dolazimo do onoga što je i tema ovog teksta. Zašto se naši sugrađani toliko često odlučuju na upoznavanje putem interneta? Da bismo dali precizan odgovor, ne možemo da izostavimo globalne trendove i sve ono što je preko noći postalo sastavni deo naših života – dakle internet.

Životi kakve smo nekada vodili, ili kakve su vodili naši roditelji, više ne postoje. Internet je složićete se sa nama, promenio svet i tokove naših života. Možemo da ga prihvatimo ili ne, ali sasvim sigurno ne možemo da ga ignorišemo. On je ušao u sve pore našega društva, a tako i u našu privatnost i u našu intimu.

Internet se danas pre svega koristi za komunikaciju, a tek onda za sve ostalo. A iz toga proizilazi sasvim logično da se on danas koristi i za upoznavanje. Tu pandorinu kutiju otvorio je Facebook, a kasnije se to još više profilisalo kroz neke druge servise, kakav je i ovaj o kome smo pisali.

Upoznavanje i seks kontakti danas su stvar momenta i intimne potrebe. Ljudi do njih dolaze onako kako im je najbrže, najlakše, ali pre svega i najdiskretnije. Ne žele da ugroze svoju privatnost ili čak porodicu, a po svaku cenu žele da upoznaju osobu za jednu noć.

Ljudi pritom obično ne razmišljaju o sopstvenoj bezbednosti, a ponekad ni o zdravlju.

A kada je to sve tako, onda im je najlakše da do intimnog kontakta dođu upravo na taj način. Oglašavanjem na pomenutom ili jednom od sličnih servisa.

Ono što je veoma bitno, a ovom prilikom i apelujemo na sve naše sugrađane ako se upuštaju u intimne veze tog tipa: pažljivo, pažljivo, pažljivo!