Ispravnost vozila tokom zime

VIDEO K9: Sneg koji je pao i u našem gradu podsetnik je da je zimska oprema obavezna, a u prvom redu to se odnosi na upotrebu zimskih guma.

Upotreba zimskih guma obavezna je od 1. novembra, kao i ostale zimske opreme pod kojom se podrazumevaju i lanci i lopate.

Zimski pneumatici obavezni su u situaciji kada na putu ima leda, snega ili poledice, podseća Slavko Milinkov iz Auto moto saveza Srbije.

“Dubina šare na tim zimskim pneumaticima ne sme biti ispod 4mm. Što se tiče ostalih stvari vezanih za vožnju po ovim uslovima, znači treba poštovati saobraćajne propise, voziti tehnički ispravno vozilo, obratiti pažnju na svetlosnu signalizaciju – na uređaje koji omogućavaju normalnu vidljivost. Tu se se pre svega misli na brisače i na perače vetrobranskih stakala, a nije na odmet i prekontrolisati gumu, odnosno, takozvane kedere na vratima, namazati ih glicerinom, kao i brave”, naveo je Milinkov.

Vrata treba mazati glicerinom jednom do dva puta tokom zime, kaže Milinkov. On savetuje i kontrolu temperature rashladne tečnosti u vozilu, kao i da treba proveriti da li same tečnosti ima u dovoljnoj količini.

Najveći problem kod naših vozača je, kako navode u AMSS, jeste neodržavanje vozila.

“Ko ne održava svoje vozilo, taj je u problemu i kad naiđu ovakvi zimski uslovi je u još većem problemu. Treba održavati vozilo da uvek bude tehnički ispravno i tada neće biti problema”, kaže Milinkov.

Do problema može doći i ako je napon akumulatora slab, te u toku zimskih dana paljenje automobila ide teže, upozorio je Milinkov, savetujući vozače da tehnički pregled obave bar dva puta tokom zime.