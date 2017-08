Igra senki, mirisa i svetla

UGRIPI već uveliko pripremaju zanimljive ture, kojima će tokom trajanja Gradić festa, od 1. do 3. septembra, imati prilike da se priključe svi učesnici i posetioci festivala.

“Biće jako interesantno i nešto što do sada još ni mi nismo napravili, a radi se o tome da će prvi punkt biti zapravo jedna vrsta kreativne radionice, odnosno ture u kojoj će se prijavljivati ljudi koji su inače učesnici samog festivala i posetioci tako što će biti to objavljeno preko samog sajta uličnisvirači.com i preko našeg veb sajta i preko same stranice na fejsbuku, a zapravo poenta priče je u tome, ostavićemo gledaoce u tom smislu da malo razmišljaju o tome šta će se zapravo desiti, a daćemo samo malo nekog štofa, a to je da zapravo ta jedna povorka koja će se dešavati iz grada, koja bude nadzemna, zapravo će se jednog momenta pretvoriti u podzemnu turu u kojoj će svi oni koji su učesnici te ture imati zapravo da osete legende pomoću svojih čula, tako da će biti zapravo igre i senki i svetla i mirisa”, kažeLeon Šurbanović, iz udruženja UGRIP.