Hobi – ljubav prema službi

Boris Ladišić, policajac u penziji, početkom 2000. godine počeo je da stvara svoju kolekciju policijskih rekvizita.

Ideja je, kako kaže, došla od ljubavi prema službi koju je obavljao 27 godina.

“Mene je uvek interesovalo, odnosno zapazio sam kao policajac, u američkim filmovima kada god pokazuju neku policijsku stanicu, obavezno na jednom zidu stoji jedan veliki pano sa policijskim amblemima. I mene je to zainteresovalo i to mi se jako svidelo i pomislio sam zašto da ja ne probam sam. Tada sam krenuo na internet, nije još bilo fejsbuka, nije bilo svih socijalnih mreža, međutim postojale su neke grupe na yahoo, koje su okupljale kolekcionare, ja sam se tu priključio, pronašao ljude koji imaju ista interesovanja i tako je to polako krenulo i onda je prešlo u jednu veliku strast koja me još uvek ne napušta”, rekao je ovaj kolekcionar.