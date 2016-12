Gradonačelnik čestitao Novosađanima Novu godinu

Kruna svega je, kako je izjavio gradonačelnik, osvajanje titula Evropske prestonice kulture za 2021. godinu i Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu.

“To je kruna dugogodišnjeg rada brojnih građana i organizacija i to nam je motiv da još raspoloženiji i orniji za rad uđemo u borbu za razvijeniji Novi Sad. Zadovoljan sam 2016. godinom, ali uvek može i treba da bude bolje. To će me pokretati u 2017. godini da radimo još više i ispravimo sve što treba da se ispravi. Novosađanima, kao i uvek, želim sve što želim svojoj deci i porodici, jer je za mene Novi Sad jedna velika porodica”, naglasio je Miloš Vučević.