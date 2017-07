FTN: Počeo kurs “Ispod haube”

Akademski kurs “Ispod haube” istražuje temu tehnologije motornih vozila i organizovan je od strane Udruženja studenata tehnike Evrope BEST Novi Sad u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka.

“Danas počinjemo sa akademskim delom, koji će trajati do petka, 14. jula. Predavanja će se održavati ovde, na Fakultetu tehničkih nauka, u saradnji sa Departmanom za mehanizaciju i konstruktivno mašinstvo. Predavanja će biti na temu automobilskog inžinjerstva. Došlo nam je 20 studenata iz inostranstva, iz čitave Evrope, sa 15 različitih univerziteta, koji će slušati, kao što sam rekao, do petka, predavanja na temu automobilskog inžinjerstva, za šta će na kraju dobiti validnu potvrdu da su to položili”, naveo je Ilija Bobinac iz Udruženja Best Novi Sad.