Depresija nakon praznika

Istraživanja pokazuju da je najdepresivniji dan u godini prvi radni dan na poslu posle praznika, jer se nakon euforije vraćamo se rutini.

Pored psihološkog faktora novog, teškog početka, tu su i ekonomski, navodi psiholog Filip Tasić. U svakom slučaju, od karaktera osobe zavisi kako će prihvatiti početak nove godine.

“Jer smo prepoznali da je to jedan period, jedna prekretnica kao jedan novi početak. Nešto kad krećete iznova može biti jako podstičuće, a može biti i jako demotivišuće, da imate osećaj da ste ponovo na početku i da se sve što je bio problem u 2016. sada je nerešen problem u 2017. i onda ljudi nekako počnu da se osećaju loše povodom toga. Nisu samo psihološki faktori ti koji utiču na pojavu depresivnosti ili na taj neki january blues, tj. postprazničnu depresiju, kako se to u popularnoj terminologiji objavljuje. Moram istaći da tu postoji vremenski faktor. Kad je zima, samim tim ste ograničeni na manji broj aktivnosti. Fizički ne možete da budete napolju i da vršite socijalizaciju onako kako ste to inače navikli”, naveo je Tasić.