Depresija kod mladih nije retkost

Depresija kod mladih je ozbiljan zdravstveni problem koja utiče na mišljenje, osećaje i ponašanje, a može uzrokovati emocionalne, funkcionalne i fizičke probleme.

U različitim životnim dobima depresija se različito manifestuje i nije ista kod dece, tinejdžera i odraslih.

“Šta je to, kako se prepoznaje u tinejdžerskom uzrastu i adolescenciji? Više kroz neku vrstu nasilnosti, besa, razdražljivosti i tako dalje. Adolescent kada je depresivan retko kad će ga roditelj zateći u sobi da leži sam, usamljen, da pati, da plače i slično, nego će, uglavnom, on biti oportunistički nastrojen, biće razdražljiv, ljutit, besan, konfliktan i tako dalje. To je ono što jeste osnovna razlika u manifestovanju depresije u tom mlađem uzrastu i u kanijem”, rekla je Vučetić Ćirić.

Kod nas postoji i kulturološki obrazac prema kojem se drugačije tretira ispoljavanje emocija kod devočica i dečaka, rekla je ona, što kasnije dovodi i do različitih manifestovanja depresije, ukoliko se ona pojavi.

“Znači, kada je devojčica tužna, to je OK, plače, to je donekle i prihvatljivo, da je nežna, brižna, okrenuta ka porodici, a recimo, kada je dečak tužan i plače onda je, kao, ‘nemoj, pa ti si dečak’. Ne, potpuno je u redu i to je, negde, uvek moja poruka, s obzirom da u terapijskom radu dosta radim, pored individualne i partnerske problematike i roditeljsku, porodičnu, zaista se trudim kada radim s roditeljima da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, a jedan od koraka je davanje dozvole na te autentične emocije i to ponavljam svojim klijentima, da je potpuno u redu, ako je dečak, da bude tužan, da plače i da mu daju dozvolu za to”, kazala je ona.