Dan osoba sa cerebralnom paralizom

“Nemamo pristup da idemo u pozorište, kafiće, čak i prevoz. Imamo problem da autobusi nisu prilagođeni za osobe sa invaliditetom, a ono što mi najviše smeta jeste to što nas ljudi gledaju potpuno drugačije i vređaju nas. Misle da smo mi, ako smo bolesni, da ništa ne znamo i da smo glupi. To nije tako. Treba ljudi da sagledaju malo drugačije, sa neke druge strane, jer to i njima može da se desi. Nikad ne treba rugati se drugima jer ne znaš šta će sutra biti”, rekla je Jelena Kračunović, učenica ŠOSO “Milan Petrović”.

Odgovori koje smo dobili ukazuju da ovi mladi ljudi, osim bolesti sa kojom se bore, hrabro vode i svakodnevnu borbu sa sistemom i društvom koji je načinio veoma male pomake na ovom polju. Uprkos tome što je od 2009. godine svoj deci, bez obzira na motoričke smetnje, omogućeno obrazovanje, Osobe sa invaliditetom još se susreću sa brojnim preprekama.

“Mnogo, mnogo još treba i planova i samih realizacija da bi osoba sa kolicima i motoričkim invaliditetom da bi im bilo sve pristupačno. Ne samo pristupačne te barijere, što se tiče prostora, da oni stignu do nečega, do pošte, do nekog objekta, nego što se tiče pristupačnosti u komunikacijama, u smislu određenih asistivnih tehnologija. Zapravo njima je to potrebno da iskažu sve ono što oni poseduju, što osećaju, što misle”, kazala je Slavica Marković, direktorka ŠOSO „Milan Petrović“.