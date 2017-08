Da ozdravi mala Miona!

Mala Miona je u prvom navratu pobedila bolest, međutim karcinom se nedavno vratio i ovoga puta devojčici su pored lavovske borbe potrebna i novčana sredstva kako bi joj se omogućila transplantacija koštane srži u Italiji.

“Juče je rađena kosna srž, punkcija. Očekujemo nalaze iz Beograda. Nakon toga bi trebalo da krene sa tri bloka hemoterapije, to bi trebalo da traje nekih, pa recimo dva meseca. To sve zavisi od njenog organizma i nakon toga bi to trebalo da se završi transplantacijom kosne srži. To bi se radilo u Bolonji, na Institutu njihovom. Čekamo da nam se jave, da se krene u pretragu svetskog registra. Imamo od doktora potvrdu da će raditi i ta pretraga bi trajala neka dva do tri meseca. Za samu pretragu registra nam treba 15.000 evra i plus 110 hiljada evra za sam čin transplantacije, za proceduru i plus ti troškovi kontrole boravka tamo”, rekao je Dušan Kojadinović, Mionin otac.