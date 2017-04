Budućnost intelektualaca u Srbiji?

“Imaju li intelektualci budućnost?” veoma je važno pitanje, zato što oni oblikuju sliku svet koju drugi ljudi prihvataju i budućnost građana Srbije upravo zavisi od toga ko oblikuje njihovu sliku sveta, mišljenja je profesor Slobodan Vladušić, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, učesnik okruglog stola.

Svedoci smo da sve više mladih i obrazovanih ljudi odlazi iz naše države u inostranstvo u potrazi za boljim životom, ali nisu samo ekonomski razlozi jedini zbog kojih mladi napuštaju Srbiju, ističe Vladušić.

“Čini mi se da upravo nedostaje jedna slika sveta koja će ljudima prikazati da ima smisla živeti u ovoj zemlji i da ovde mogu da ostavare mnoge stvari koje sam ubeđen da ne mogu da ostvare u inostranstvu. Jedan od zadataka intelektualne elite Srbije je da tu sliku sveta stvori, a jedan od zadataka političke elite Srbije je da omogući da ta slika sveta dopre do svih građana Srbije. Ja ne znam ko je u ovom trenutku pogrešio, čini mi se ova druga strana”, naveo je Vladušić.

O budućnosti intelektualaca na skupu su govorili književnici, istoričari, politikolozi i sociolozi iz Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Kritičku analizu figure intelektualca u 21. veku dao je dr Aleksandar Gajić sa Instituta za evropske studije u Beogradu, prema čijem mišljenju bi intelektualac trebalo da bude zaštitnik zajednice.

“Ali je u savremenom trenutku uloga intelektualca izmaknuta i on ne ispunjava ulogu kako je to bilo zamišljeno u prethodnim vremenima. Zašto je to tako danas je komplikovano odgovoriti. Uloga intelektualca i njegove perspektive u savremenom svetu, kao celog savremenog sveta, nije sjajna, tako da treba toj temi pristupiti izuzetno kritički”, rekao je Gajić.