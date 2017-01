Božićni običaji

Skoro svi običaji vezani za Badnji dan su paganski, a crkva im je kasnije dala hrišćansko obeležje.

Običaje oko Badnjeg dana su Srbi nasledili od svojih predaka i još uvek ih održavaju. Badnji dan je pun rituala i simbolike, živopisnih radnji i svi su oni povezani sa kultom porodice i ognjišta.

“Pre svega, danas je Badnji dan i, evo, mi se nalazimo na početku Dunavskog parka, u gradu smo. Da smo pre 100 godina negde na početku neke šume, tada bi započeli sečenje badnjaka. To je običaj kojim bi počinjao svaki Badnji dan. Ono što je karakteristično za sam početak praznovanja Božića, rođenja Isusa Hrista jeste sečenje badnjaka. Danas ćemo mi badnjake dobiti ili kupiti, a nekada su ljudi dolazili u šumu i gledali da izaberu hrastovu mladicu, dakle, to je drvo badnjaka, koji su sekli i to sa velikom pažnjom, čak darivali, zatim na ramenu donosili do kuće”, priča Milan Stepanov iz Kulturnog centra Futog.