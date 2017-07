Bista Lazara Dunđerskog u Kulpinu

Porodica Dunđerski važila je za najugledniju i najimućniju porodicu u Bačkoj, a možda i u celoj Vojvodini.

Lazar je bio treći, najmlađi sin bogatog ekonomiste i posednika Gedeona Gece Dunđerskog. Lazar je od porodice Stratimirović u Kulpinu otkupio Dvorac Dunđerski, jedan od najčuvenijih u Vojvodini, u kome je snimljena serija “Sva ta ravnica”, a koji je od 1993. godine Poljoprivredni muzej.

“Jako mi je drago što smo ovo završili. Barem ovaj prvi korak, da tako kažem. U Kulpinu je živelo još dosta značajnih ličnosti i lep je to osećaj, verujte mi. Kad smo to krenuli, niko od nas nije verovao da ćemo tako brzo to uraditi. 8 godina, mi smo uradili 11 bisti, nije to ni malo novaca. Imali smo veliku podršku, ljudi sa strane, u ministarstvima, naše opštine, Pokrajinske vlade, Slovačke Republike i to nas je držalo”, rekao je prilikom otkrivanja biste Pavel Zima iz Kluba Kulpinčana.