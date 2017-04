Besplatan ulaz na Štrand do 15. maja

Rukovodstvo „Gradskog zelenila“ donelo je odluku da izađe u susret brojnim zahtevima građana i prve dve nedelje kupališne sezone omogući besplatan ulaz na Štrand.

Prodaja dnevnih i sezonskih ulaznica počeće 15. maja, a na svim kapijama biće omogućena elektronska naplata, kojom će se smanjiti gužve na ulazima, ali i postići ušteda u broju radnika.

Radno vreme plaže od 1. maja biće od 8 do 24 časa, a petkom i subotom do 1 sat posle ponoći. Cena ulaznica ni ove godine nije se menjala. Dnevna karta staje 50 dinara, deca do uzrasta od 7 godina ne plaćaju ulaz, sezonske karte bez popusta staju 1350 dinara, a sa popustom za đake, studente i penzionere 1150. U cenu sezonskih ulaznica uračunati su i troškovi izrade karata koje su zaštićene od falsifikovanja.

Zakupce velikih kabina podsećamo da imaju pravo na četiri besplatne ulaznice, a zakupce malih na dve, s tim što i jedni i drugi plaćaju samo troškove izrade od 300 dinara.