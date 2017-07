AMSS: Saobraćaj umeren i bez zastoja

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije RS, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta.

Zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na GP Horgoš su oko 90 minuta.

Ukoliko planirate put, izbegavajte vožnju u najtoplijem delu dana, vozite pažljivo i poštujte saobraćajne propise, poručuju iz AMSS.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na vozače da prilagode brzinu i da svojom vožnjom ne ugrožavaju bezbednost radnika na mestima gde se izvode radovi.

Završeni su radovi na redovnom održavanju kolovoza na auto-putu, od Horgoša ka Novom Sadu, od petlje Jug Subotica do Čantavara.

Produžavaju radovi do 15.07.2017. godine na delu državnog puta I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, od tunela Straževica do Novih Banovaca, u oba smera. Radovi se izvode u pokretu od 07 do 17 časova na ispiranju kišne kanalizacije i čišćenju i pranju rigola i za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Do 17/18.07.2017. godine u vremenskom periodu od 22 do 06 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, u smeru Beograd-Niš, od kule Geneks do petlje T6-isključenje za Novi Sad, i u smeru Šid-Beograd od petlje T6-isključenje za Novi Sad do petlje Konjarnik. Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i orpemom i za saobraćaj će biti zatovorena kranja desna (zaustavna) saobraćajna traka.

Produženi su radovi u sklopu druge faze rehabilitacije državnog puta IA reda broj 1. do 06.07.2017. na deonica Novi Sad – Beograd, kod Sentandrejskog mosta. Radovi se izvode u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se kreću levom preticajnom trakom iz pravca Subotice ka Beogradu, dok se iz suprotnog smera saobraćaj odvija voznom saobraćajnom trakom.