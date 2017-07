Aktivna riba i dobri ulovi na vodama

Tropske vrućine na užarenom betonu nisu ni malo prijatne, ali u prirodi je to lakše podnošljivo, a aktivna riba razlog je više da ribolovci ovaj vikend izađu na vodu.

“Što se tiče same ribe i pecanja, ispod Novog Sada, nizvodno Petrovaradin, pa do Sremskih Karlovaca lepo radi smuđ. Znači na mamka, na filet. Na filet najbolje, na živog mamka ne pokušavajte. Ali sa živim mamkom možemo imati uspeha uz obalu. Na dubinama negde metar ipo, dva metra, peca štuka. Znači naravno razlika između smuđa i štuke je što se štuki mora staviti ona sajlica, inače će nam pregristi ceo sistem. Smuđ je negde na dubinama od 4 do čak 7 metara. Znači tražite takve terene, naravno da je to mnogo lakše naći iz čamca, ali nije to nemoguće ni sa obale” objašnjava Dušan Jovanović, Ribolovački savez Vojvodine.